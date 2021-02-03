Резников посчитал ущерб от войны на Донбассе – 120 млрд долларов

Российская Федерация войной на Донбассе нанесла Украине порядка 120 млрд долларов ущерба. Эти оценки приблизительные, поскольку в Украине не могут подсчитать, сколько государственного и коммунального имущества осталось в оккупации.
Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 млрд долларов. Все это — приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны — факт», — отметил Резников.
При этом, по его словам, в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.
Он также добавил, что для восстановления Донбасса после его деоккупации будут искать различные источники, в том числе и западное инвестирование.
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