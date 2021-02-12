Потери от оккупации Донбасса оценили в 375 млрд грн, а расходы на восстановление в $21 млрд

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил со ссылкой на экспертные данные, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.
«По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях», — сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины» в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016