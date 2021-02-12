Потери от оккупации Донбасса оценили в 375 млрд грн, а расходы на восстановление в $21 млрд

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил со ссылкой на экспертные данные, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

«По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях», — сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины» в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.