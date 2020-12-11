Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны.
«Было принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко», — говорится в сообщении правительства.
Как отмечается, меры вступают в силу 11 декабря 2020 года в 18.00. Подчеркивается, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.
Лица, против которых введены санкции, «предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике», отметили в правительстве.
Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой «Альфа» Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.
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