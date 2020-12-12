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Минфин подтвердил доразмещение евробондов на 600 миллионов долларов

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Минфин подтвердил доразмещение евробондов на 600 миллионов долларов

Украина 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15-го марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов США. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по довыпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% — это самая низкая доходность за публичными еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества — чрезвычайно важна для нас в этом непростом году», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Напомним, в июле Минфин успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска — 7,25% с погашением в марте 2033 года.

3 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

Минфин, евробонды
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