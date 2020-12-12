Войти
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
позиция
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов
официально
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

скандал
RSS

Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок «Столичный» с помощью черного нотариуса, – СМИ

664
Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок «Столичный» с помощью черного нотариуса, – СМИ

В Киеве 12 декабря, в выходной день, сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой, которая также является теневым куратором фракции «Батьківщина» в Киевсовете, с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит «РСХП «Столичный» (одноименный рынок), сообщает OBOZREVATEL.

Об этом заявили сотрудники рынка, соответствующее сообщение опубликовано и на странице предприятия в Facebook. Они заявляют, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват. «Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра «работники» Влады Молчановой (владелицы «Столица Групп») по сговору с «черным» нотариусом Барамия Н. (Киев, Дегтяревская 28 кв.62) изменили участника предприятия ООО «Аргарний маркетинговый центр», которому принадлежит 78,5% ООО «РСХП «Столичный». Итак, в ближайшее время Власть Молчанова готовит рейдерский захват рынка «Столичный», — говорится в заявлении администрации рынка.

Коровченко известен тем, в момент оккупации полуострова на него возлагали большие надежды люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Они хотели сохранить Коровченко в должности министра юстиции уже при оккупационной власти. По задумке оккупантов, роль министра юстиции АР Крым состояла в том, чтобы юридически сопроводить переход украинской территории под «юрисдикцию» РФ, а также «поделиться» данными, содержащимися в государственных реестрах Министерства юстиции Украины. В СМИ его называют известным рейдером.

Они вместе с супругой были фигурантами целого ряда рейдерских скандалов. К примеру, их публично обвинял бывший главный архитектор Киева Сергей Бабушкин.

Рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию «Аграрный маркетинговый центр» (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники («Современные рыночные инновации» (связаны с Молчановой), «Урспецторг», «Укртехника»).

Как пытаются захватить рынок

Как отмечает издание, суды между компаниями, которые связаны с Молчановой, и мажоритарными собственниками рынка «Столичный» продолжаются уже несколько месяцев. 8 декабря судья отказался наложить арест на имущественный комплекс, а уже 12 декабря, как утверждают предприниматели рынка, Молчанова с помощью нотариуса Нино Барамия переоформила компанию ООО «Аграрный маркетинговый центр», которой принадлежит 78,5% рынка. Это якобы позволит ей рейдерски захватить целый комплекс.

Нино Барамия работает нотариусом с 2010 года. За это время на нее подали несколько десятков исковых заявлений: чаще всего требуют признать недействительным договоры на смену собственника имущества или наследственные дела. К примеру, согласно делу № 761/19093/15-ц, она открыла наследственное дело по завещанию, хотя уже прошли установленные законом сроки (шесть месяцев после смерти).

Есть и более крупные дела, к примеру, в Харькове с Барамия судится «Фармстандарт-Биолик», в Киеве же она участвует в масштабной сделке касательно рынка «Столичный», который и в СМИ, и сами предприниматели называют попыткой рейдерского захвата.

Дела против нотариуса

OBOZREVATEL удалось связаться с нотариусом. Она заявила, что «никакого захвата нет», а после сразу же отключила телефон. Также стоит отметить, что сегодня, согласно графику Барамии, у нее выходной.

Расписание Барамии

Влада Молчанова — миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху. Несмотря на это, с 2011 по 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком, рассказал OBOZREVATEL замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.

За это время Стельмах не получил ни копейки дивидендов. Тогда он решил сделать аудит, заменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% — со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменшились расходы — со 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

Сейчас Молчанова пытается обанкротить рынок, чтобы затем купить его за копейки. «Заставить мажоритарного акционера все-таки отойти, не заниматься рынком. Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен „Столичный“. Потому что рынок занимает сто шестьдесят гектар земель. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик (Влада Молчанова возглавляет строительную компанию Stolitsa Group. — Ред.) хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками — да и все», — уверен Долгушевский.

Читайте также: Карточка 1979 года с Уэйном Гретцки продана за рекордные $1,29 млн

OBOZREVATEL обратился к министру юстиции Денису Малюське с требованием проверить указанные в материале факты и в случае, если нотариус действительно незаконно сменила собственника предприятия, разобраться в нарушении и способствовать прозрачному расследованию дела.

Там напомнили, что еще совсем недавно Малюська обещал положить конец рейдерским захватам в Украине. В результате оказалось, что украинский бизнес до сих пор находится под угрозой.

рейдерство, рынок Столичный, Влада Молчанова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 12 декабря 2020
Пятница, 11 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016