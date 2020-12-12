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AstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрд

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AstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрд

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca купит американскую фармацевтическую фирму Alexion Pharmaceuticals за $39 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте AstraZeneca.

Сделку одобрило руководство обеих компаний. Теперь она должна получить разрешение регуляторов и одобрение акционеров.

Планируется, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2021 года. В результате акционеры Alexion получат примерно 15% объединенной компании.

Alexion разрабатывает препараты для лечения сложных и редких заболеваний в области нефрологии, неврологии, обмена веществ, онкологии и гематологии. В частности, она создает моноклональные антитела, которые вводят пациентам, чтобы получить прицельный ответ организма на чужеродные антигены.

Моноклональные антитела в последнее время стали привлекать к себе больше внимания, поскольку два таких препарата, производимых фармацевтическими компаниями Eli Lilly & Company и Regeneron Pharmaceuticals, получили разрешение на использование в США для лечения коронавируса, пишет Bloomberg.

Alexion разработала моноклональное антитело Soliris, которое в ряде стран одобрено для лечения редких заболеваний. По информации Bloomberg, выручка компании от продаж этого препарата в 2019 году составила около $4 млрд. Кроме того, Alexion запустила производство еще одного моноклонального антитела — Ultomiris, а в апреле объявила о планах провести испытания этого препарата на тяжелобольных пациентах с коронавирусом.

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Сама AstraZeneca для борьбы с COVID-19 разработала вакцину совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания показали ее среднюю эффективность 70%. Показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности, полученных в ходе испытаний. Одна группа добровольцев — 2,7 тыс. человек — получила сначала полдозы препарата, а через месяц — полную. В этой группе эффективность вакцины достигла 90%. Другие 9 тыс. испытуемых получили два раза по полной дозе — здесь эффективность составила 62%.

Однако позже глава американской программы вакцинации Warp Speed Монсеф Слауи сообщил, что группа, в которой вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность, состояла из людей моложе 35 лет. Также, по его словам, добровольцы получили половину дозы из-за ошибки: в некоторых флаконах препарата оказалось меньше. Но AstraZeneca об этих деталях не сообщала, отмечает Bloomberg.

В самой компании отказались признать ошибку с дозированием и анонсировали новые испытания с применением первого способа, при котором эффективность была выше. Кроме того, AstraZeneca проведет совместные испытания своего препарата и российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

лекарства, вакцина, AstraZeneca
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