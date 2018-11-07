Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви Варфоломею

Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду, 7 ноября, закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». Об этом сообщается на сайте Верховной рады. «Возвращено с подписью президента», — отмечается в пояснении к документу.

Согласно тексту закона, церковь передается в «безвозмездное постоянное пользование» для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольскому патриархату. Решение о передаче «будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины», указывается в свою очередь в пояснительной записке к закону.

Верховная рада приняла закон о передаче церкви 18 октября 2018 года. «За» проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, построенный в стиле барокко. Была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в церкви проводились во время визитов царской семьи в Киев.