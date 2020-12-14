Разумков рассказал, когда парламент займется «инвестиционными нянями»

Верховная Рада Украины в этот четверг, 17 декабря, рассмотрит законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций, который основан на идее об «инвестиционных нянях».

Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Также на четверг законопроект об „инвестиционных нянях“ на повторное второе чтение. Я надеюсь, что он будет готов. Желательно его принять в конце этого года», — сказал он.

22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny („инвестиционная няня“ — ред). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате „24 на 7“, этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.

В июле Верховная Рада Украины одобрила внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

3 сентября парламент принял за основу законопроект № 3761 о предоставлении налоговых льгот крупным инвесторам. В тот же день Рада приняла в первом чтении законопроект № 3762, предоставляющий право на беспошлинный ввоз оборудования крупными инвесторами.

1 декабря 2020 года Верховная Рада отправила на повторное второе чтение внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».