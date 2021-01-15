Около трети жителей Лондона уже переболели коронавирусом

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона переболело COVID-19, и это самая высокая цифра по стране.

«Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий уровень сохраняется на юго-западе страны: 8%», — говорится в докладе университетской группы по изучению биостатистики, связанной с COVID-19.

Ученые не исключают, что процент переболевших лондонцев может доходить и до 36%: тогда получается, что вирус перенес каждый третий житель британской столицы.

В настоящее время уровень распространения коронавируса в Лондоне снижается: уменьшение числа новых случаев отмечено в 22 районах города. Кембриджские специалисты предполагают, что коэффициент распространения вируса в Лондоне сейчас ниже 1, то есть эпидемия идет на спад.

Цифры свидетельствуют о том, что и по стране уровень заражения снижается: четыре дня подряд количество новых случаев не превышает 50 тысяч. Это говорит о том, что локдаун, введенный 4 января, начал действовать. Карантин продлится как минимум до середины февраля, а то и до марта, ограничения потом будут сниматься постепенно. Британское правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации: на данный момент прививки получили более трех миллионов жителей.