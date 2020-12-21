Уже четыре страны запретили прямые рейсы из ЮАР

Четыре страны — Германия, Франция, Израиль и Турция — ввели за последние 24 часа запрет на прямые авиарейсы из Южно-Африканской Республики в связи с появлением на ее территории новой разновидности коронавируса. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал ENCA.
Граждане ЮАР и находящиеся в стране иностранцы в течение неопределенного времени не смогут вылететь в указанные государства, отметил он.
Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил 18 декабря, что в стране началась вторая волна пандемии, которая усилена новой разновидностью коронавируса. «У нас есть убедительные научные доказательства того, что нынешняя вторая волна пандемии порождена новой разновидностью коронавируса», — подчеркнул он, добавив, что вирус-мутант в первую очередь поражает молодых людей. По словам министра, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и район Гарден-Рут на западе страны.
Обнаруженный в ЮАР новый штамм COVID-19 получил название «501.V2 Variant». Глава совета по COVID-19 при правительстве ЮАР Салим Абдул Карим заявил, что пока еще очень мало известно об особенностях этой разновидности коронавируса. «Однако можно сказать, что 501.V2 стал сейчас в ЮАР доминирующей инфекцией, — отметил он. — Этот штамм имеет три зоны мутации. В ЮАР на текущий день данная разновидность коронавируса распространена шире, чем в других странах мира».
Салим Абдул Карим сообщил, что пока не удалось обнаружить место, где возник новый штамм коронавируса. «Все что пока у нас есть, так этот тот факт, что первый инфицированный вирусом-мутантом был выявлен в округе Нельсон Мандела Бей на юге страны», — отметил Карим. На текущий день в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки — 901 538 и 24 285 соответственно.
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