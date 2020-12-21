Войти
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
позиция
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы
резонанс
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины в III квартале

362
Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины в III квартале

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики (Госстат) свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине ноября.

По данным статведомства, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4%, в первом — 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом квартале — 2,9%.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным статистического ведомства, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1156,8 млрд грн, а в расчете на одного человека — 27673 грн (против 20744 грн в апреле-июне), изменение дефлятора — 7,9%.

Читайте также: В Норвегии олимпийскому чемпиону дали 7 лет тюрьмы

Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев — в 5,5%, Позднее оно немного ухудшило прогноз спада экономики в 2020 году — с 4,8% до 5%, оценив спад за 10 месяцев в 5,2%.

Нацбанк ранее ожидал спада экономики в этом году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%.

ВВП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016