Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины в III квартале

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики (Госстат) свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине ноября.

По данным статведомства, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4%, в первом — 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом квартале — 2,9%.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным статистического ведомства, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1156,8 млрд грн, а в расчете на одного человека — 27673 грн (против 20744 грн в апреле-июне), изменение дефлятора — 7,9%.

Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев — в 5,5%, Позднее оно немного ухудшило прогноз спада экономики в 2020 году — с 4,8% до 5%, оценив спад за 10 месяцев в 5,2%.

Нацбанк ранее ожидал спада экономики в этом году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%.