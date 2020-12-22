В турецких отелях запретили новогодние программы

Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.

«Поскольку массовые мероприятия противоречат ограничительным мерам, в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение новогодних развлекательных программ, танцев. С 22.00 31 декабря по 5.00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей», — говорится в документе.

Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.