НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога

Детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить избрать для замглавы Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в комментарии «Настоящему времени».

«Вчера Татаров пришел в НАБУ, ему было вручено подозрение. Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю», — рассказал он.

Напомним, 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экснардепа и застройщика Максима Микитася.