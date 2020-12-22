НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога

Детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить избрать для замглавы Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в комментарии «Настоящему времени».
«Вчера Татаров пришел в НАБУ, ему было вручено подозрение. Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю», — рассказал он.
Напомним, 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экснардепа и застройщика Максима Микитася.
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