Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич («Слуга народа») опроверг информацию о выражении комитетом недоверия министру обороны Андрею Тарану.
«По информационным ресурсам распространяется информация о якобы выражении недоверия Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки — министру обороны Андрею Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности... Да, у нас есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке», — написал он на своей странице в Facebook.
При этом парламентарий уточнил, что последнее заседание комитета состоялось 16 декабря, и в повестке дня «вопрос по министру обороны не стоял и не рассматривался».
Завитневич также отметил, что комитет 16 декабря рассматривал только вопросы относительно изменений к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы и проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
По его словам, больше заседаний комитет не проводил.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016