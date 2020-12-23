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Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

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Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич («Слуга народа») опроверг информацию о выражении комитетом недоверия министру обороны Андрею Тарану.

«По информационным ресурсам распространяется информация о якобы выражении недоверия Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки — министру обороны Андрею Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности... Да, у нас есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом парламентарий уточнил, что последнее заседание комитета состоялось 16 декабря, и в повестке дня «вопрос по министру обороны не стоял и не рассматривался».

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Завитневич также отметил, что комитет 16 декабря рассматривал только вопросы относительно изменений к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы и проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

По его словам, больше заседаний комитет не проводил.

Верховная Рада, Андрей Таран
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