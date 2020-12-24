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Зеленский подписал закон об особом статусе ОРДЛО

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Зеленский подписал закон об особом статусе ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий до конца 2021 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«24.12.2020 Возвращено с подписью от президента», — говорится в информации о прохождении данного закона на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, соответствующий законопроект № 4467 за основу и в целом на заседании 15 декабря поддержали 304 народных депутата. Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2021 года включительно.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

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В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий — вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

особый статус, ОРДЛО, Владимир Зеленский
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