Социолог обвинил Офис президента в манипуляции данными по «Большой стройке»

В «Деминициативах» заявили, что Офис президента сманипулировал результатами общего с КМИС исследования — «Большое строительство» положительно отметили 10,5% опрошенных, а не 93%, как написали в Офисе.
Об этом научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. И.Кучерива Алексей Гарань написал в своем блоге на Украинской правде.
23 декабря в Офисе президента похвастались, что 93% опрошенных украинцев назвали программу «Большая стройка», инициированную Зеленским, главным позитивным событием 2020 года.
Однако речь идет не о 93% опрошенных украинцев, заметил Гарань, а о 93% от 11,3% опрошенных.
«На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% (!) опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%», — объясняет научный директор.
Речь идет о совместном с Киевским международным институтом социологии опросе, результаты которого представили 21 декабря.
В «Деминициативах» заявили, что готовы провести Офису тренинг по корректному цитированию социологических данных, а также призвали «или честно написать, что 93% от 11% всех опрошенных это всего лишь 10,5%, или хотя бы снять эту новость».
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