Татаров продолжает работать в ОП, но с ограничениями

Олег Татаров, заместитель главы ОП, дело которого сегодня передали в СБУ, подтвердил, что продолжает работать, несмотря на заявление об отстранении. Об этом сообщает «Громадське».
«Я работаю заместителем главы ОП. Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами», — заявил Татаров.
Он отметил, что не общается с ними в рамках своей работы.
Напомним, на прошлой неделе НАБУ сообщило о том, что объявило о подозрении Олегу Татарову.
По данным следствия, Татаров причастен к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии. В частности, из-за взятки замдиректора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз.
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