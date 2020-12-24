Татаров продолжает работать в ОП, но с ограничениями

Олег Татаров, заместитель главы ОП, дело которого сегодня передали в СБУ, подтвердил, что продолжает работать, несмотря на заявление об отстранении. Об этом сообщает «Громадське».

«Я работаю заместителем главы ОП. Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами», — заявил Татаров.

Он отметил, что не общается с ними в рамках своей работы.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ сообщило о том, что объявило о подозрении Олегу Татарову.

По данным следствия, Татаров причастен к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии. В частности, из-за взятки замдиректора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз.