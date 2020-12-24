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Судебное заседание по Татарову перенесли на 28 декабря

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Судебное заседание по Татарову перенесли на 28 декабря

Высший антикоррупционный суд перенес на 28 декабря 2021 года заседание по рассмотрению ходатайства САП об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Такое решение вынесено сегодня на заседании суда.

Утром стало ивзстно, что дело Татарова забрали из подследственности Национального антикоррупционного бюро и передали СБУ. По сообщениям СМИ, это произошло в ночь на 24 декабря.

Ранее САП объявила, что будет ходатайствовать в ВАКС об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

21 декабря Татаров явился в НАБУ, где получил сообщение о подозрении. Также он написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и их передаче другому должностному лицу.

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Татарову инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

ВАКС, Олег Татаров
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