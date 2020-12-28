В Украине не будут отменять жесткий карантин, несмотря на спад заболеваемости

Министерство здравоохранения не будет инициировать отмену жесткого карантина в Украине, несмотря на снижение заболеваемости на COVID-19. Жесткий карантин запланирован в стране в период с 8 по 24 января.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, жесткий карантин необходим, чтобы максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны к концу января. В этот период в Украине ожидается рост заболеваемости гриппом.
"Больные гриппом имеют в основном такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к увеличению числа больных гриппом с максимально сниженной нагрузкой на медицинскую систему. Поэтому в проведение жесткого карантина с 8 по 24 января мы не собираемся вносить изменения", - сказал Степанов.
Напомним, В Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали минимальный показатель новых случаев COVID-19 с начала октября - заразились 4 385 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016