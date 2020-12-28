Меркель мечтает отправиться в поездку по российскому Транссибу

Канцлер Германии Ангела Меркель все еще хочет совершить поездку по России, в частности прокатиться по Транссибирской магистрали, или же попутешествовать по Скалистым горам в Северной Америке. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью журналу DB Mobil (издание концерна Deutsche Ban для путешественников).
«Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», — сказала Меркель.
В 2017 году она уже говорила, что хочет отправиться к Скалистым горам в Северной Америке и совершить поездку по Транссибу.
Коснувшись своей жизни в условиях карантина, канцлер отметила, что ей очень не хватает личных встреч, поскольку всегда важно непосредственно от собеседника узнать о его мыслях. В то же время Меркель призналась, что «видеоконференции работают лучше», чем она ожидала. «Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы», — добавила канцлер.
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