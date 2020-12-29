В Раде нет голосов за закон о столице

Законопроект о столице может не получить необходимой поддержки во время голосования в зале заседаний Верховной Рады.

«Мне кажется, что, к сожалению, пока этот законопроект не будет иметь достаточно голосов», — сказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина» народный депутат Ирина Верещук («Слуга народа»).

Вместе с тем она убеждена, что новый закон о столице нужен, поскольку законодательно урегулировать ряд вопросов все равно необходимо, «в частности, разделение полномочий городского головы и руководителя КГГА, устранение конфликта интересов».

Как сообщалось, 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект № 2143-3 «О Киеве — столице Украины» в первом чтении.