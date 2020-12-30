Великобритания первой зарегистрировала вакцину AstraZeneca

Власти Великобритании одобрили использование вакцины, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского Минздрава.

«Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета», — отмечается в сообщении.

Таким образом Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала эту вакцину.

За последние сутки прирост зараженных коронавирусом в этой стране составил 53135 человек. Накануне в Британии выявили более 41,3 тыс. зараженных.

Всего за время пандемии в Великобритании зарегистрировали свыше 2,3 млн случаев заражения COVID-19. Скончались среди них более 71 тыс. человек.