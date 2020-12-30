Кернес пока не получил в Харькове ни улицы, ни станции метро

Харьковский горсовет на внеочередной сессии в среду проголосовал за увековечивание памяти городского головы Геннадия Кернеса.
«Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством», — говорится в проекте решения, за который проголосовали 64 депутата, против — 8, передает Интерфакс-Украина.
Документ также поручает исполнительным органам Харьковского горсовета обеспечить подготовку необходимых распорядительных документов для увековечивания памяти Кернеса.
В ходе обсуждения депутат Денис Невядомский (ОПЗЖ) обратил внимание на отсутствие конкретики в решении.
«Хотелось бы больше конкретики, хотелось бы понимать, каким образом мы будем увековечивать память... Мы не против увековечивания, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не походило на сектантство», — сказал Невядомский.
Секретарь горсовета Игорь Терехов ответил, что принятие решения позволит юрдепартаменту начать подготовку изменений в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова», которое сейчас не предусматривает возможности присвоения этого звания посмертно.
Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
21 декабря секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что Кернесу надо присвоить звание почетного гражданина Харькова, установить ему памятник и назвать его именем станцию метро, а также проспект или улицу.
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