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Власти ужесточили ограничения на большей части территории Англии

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Власти ужесточили ограничения на большей части территории Англии

Власти Великобритании с 31 декабря расширяют действие максимальных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом на большую часть территории Англии в связи с быстрым распространением нового штамма. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"По причине распространения нового варианта коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", - заявил глава ведомства, отметив, что данные меры будут действовать в том числе в Бирмингиме - втором по численности населения английском городе после Лондона. В британской столице и на юго-востоке Англии самые жесткие ограничения применяются с 20 декабря.

Новые меры распространятся с четверга на города Лестер (графство Лестершир), Ноттингем (графство Ноттингемшир), Дерби (графство Дербишир), Сток-он-Трент (графство Стаффордшир) и Манчестер (графство Большой Манчестер). В общей сложности порядка 40 млн человек в Англии столкнутся с жесткими ограничениями.

Четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень угрозы распространения инфекции.

На фоне распространения данных мер на большую часть Англии британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что 60% новых случаев заражения коронавирусом в королевстве вызваны новым штаммом, о котором впервые 14 декабря сообщил Хэнкок. Предварительный анализ показывает, что он может быть на 70% более заразным, однако британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - сами определяют набор санитарно-эпидемических мер. В целом на их территориях сейчас действуют максимально строгие меры, сопоставимые с английскими.

Британские власти в борьбе с пандемией возлагают надежды на программу вакцинации населения, которая началась с 8 декабря. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в королевстве, где проживают 66 млн человек, первую из двух прививок вакцины американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech получили больше 800 тыс. человек.

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В среду независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Ранее Соединенное Королевство подписало соглашения о поставке 100 млн доз оксфордского препарата, а всего Лондон заключил контракты на приобретение свыше 350 млн доз от различных производителей.

Правительство Великобритании рассчитывает, что получить вакцину от коронавируса к концу весны 2021 года смогут все жители страны старше 50 лет, а также люди, подверженные повышенному риску заражения коронавирусом. Речь может идти о 25 млн человек - без малого 40% населения 66-миллионого королевства. Ранее Хэнкок увязывал снятие ограничений с постепенной вакцинацией населения. По словам министра, нынешние меры могут действовать как минимум на протяжении пары месяцев.

Великобритания, коронавирус
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