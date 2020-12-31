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Украина ждет «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене

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Украина ждет «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене

Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», — сказал Кулеба в интервью ТСН.ua в ответ на вопрос, чего Украина ожидает от администрации Байдена.

По его словам, также Киев ожидает развития отношений в экономической сфере — это инвестиции в Украину и торговля на мировых рынках.

Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что «жизнь покажет».

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«Решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина — это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в госдепе, в Минобороны, Минфине, конгрессе — везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет — это уже второстепенный вопрос», — сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба, Джо Байден
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