Степанов сказал, когда и на каких условиях Украина получит китайскую COVID-вакцину

Украина получит первую партию вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после ее регистрации.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Вчера Минздрав через ГП „Медицинские закупки“, которое определено как оператор по закупке вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 тыс доз вакцины против COVID-19 производства „Синовак“. Во время первой поставки вакцины в Украину доставят 700 тыс. доз согласно контракту, их мы должны получить в течение 30 дней после регистрации или в стране-производителе, или в других странах. Так как компания должна обнародовать в ближайшее время результаты клинических исследований в Бразилии (3-й фазы клинических исследований — ред.), то у нас в контракте предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70% », - заявил Степанов.

По его словам, клинические испытания вакцины производства Sinovac проведены в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%), в Турции (1325 пациентов, эффективность 91%).

В третьей фазе клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии приняли участие 13 060 добровольцев, данные испытания будут обнародованы 7 января.

Название вакцины — «Коронавак», это инактивированная вакцина, которая выпускается в шприце, температура хранения вакцины от +2 до + 8 градусов.

Степанов отметил, что по рекомендациям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US Food and Drug Administration — FDA) и Европейского агентства по лекарственным средствам (European medicines agency — EMA), эффективность вакцин против респираторной болезни COVID-19 должна быть более 50%.

Министр добавил, что все вакцины, которые покупают за государственные средства, будут бесплатными.

Степанов также сообщил, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с другими производителями вакцин против COVID-19. — AstraZeneca, Novovaks, Moderna, Sanofi.

«В ближайшие недели будут подписаны договора с другими компаниями производителями других вакцин», — сказал Степанов.

Также он напомнил, что в рамках инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины бесплатно, поставки должны начаться в первом полугодии 2021 года. Кроме того, продолжаются переговоры о получении дополнительно еще 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Sinovac Biotech — крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год.