Венгрия отказалась от закупок российской вакцины

Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за «недостаточных мощностей производства», сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

Будапешт намерен приобретать препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины «Спутник V» для проведения исследований.

28 декабря глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что в страну прибыла партия из 6 тыс. доз российской вакцины.