Футболиста «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали за расистский пост

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Причиной отстранения стал расистский комментарий 33-летнего футболиста в Instagram. Помимо дисквалификации Кавани оштрафован на £100 тыс. (€111 тыс.)
Уругваец пропустит матч 17-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1 января), полуфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити» (6 января) и встречу 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (9 января).
В конце ноября «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Саутгемптон» в десятом туре чемпионата Англии со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Кавани вышел на поле во втором тайме и сделал дубль, в том числе забив победный гол.
После игры уругваец, отвечая на поздравление одного из подписчиков, употребил выражение «Gracias negrito», которое можно перевести, как «спасибо, черныш». Спустя три часа пост был удален, но FA все равно начала расследование.
«Кавани не подозревал, что его слова могут быть неверно истолкованы, и он искренне извинился за пост перед всеми, кто был оскорблен. Футболист настаивает, что просто поблагодарил близкого друга в ответ на поздравление. Тем не менее, он решил не оспаривать обвинение из уважения и солидарности с FA в борьбе с расизмом в футболе», — говорится в заявлении на сайте МЮ.
Кавани утверждает, что слово «negrito» использует в Южной Америке для выражения симпатии. Он обратился к уругвайскому лингвисту Ампаро Фернандесу с просьбой провести экспертизу и доказать, что слово «negrito» не является оскорблением.
Нападающий является воспитанником уругвайского «Данубио». Также он выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».
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