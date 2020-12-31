Войти
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
официально
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ
позиция
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Футболиста «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали за расистский пост

152
Футболиста «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали за расистский пост

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Причиной отстранения стал расистский комментарий 33-летнего футболиста в Instagram. Помимо дисквалификации Кавани оштрафован на £100 тыс. (€111 тыс.)

Уругваец пропустит матч 17-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1 января), полуфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити» (6 января) и встречу 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (9 января).

В конце ноября «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Саутгемптон» в десятом туре чемпионата Англии со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Кавани вышел на поле во втором тайме и сделал дубль, в том числе забив победный гол.

После игры уругваец, отвечая на поздравление одного из подписчиков, употребил выражение «Gracias negrito», которое можно перевести, как «спасибо, черныш». Спустя три часа пост был удален, но FA все равно начала расследование.

«Кавани не подозревал, что его слова могут быть неверно истолкованы, и он искренне извинился за пост перед всеми, кто был оскорблен. Футболист настаивает, что просто поблагодарил близкого друга в ответ на поздравление. Тем не менее, он решил не оспаривать обвинение из уважения и солидарности с FA в борьбе с расизмом в футболе», — говорится в заявлении на сайте МЮ.

Читайте также: Нолан, Финчер и Гай Ричи: лучшие фильмы 2020 года

Кавани утверждает, что слово «negrito» использует в Южной Америке для выражения симпатии. Он обратился к уругвайскому лингвисту Ампаро Фернандесу с просьбой провести экспертизу и доказать, что слово «negrito» не является оскорблением.

Нападающий является воспитанником уругвайского «Данубио». Также он выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

расизм, Манчестер Юнайтед
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 31 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016