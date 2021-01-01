Суд арестовал Микитася без права залога

Шевченковский районный суд избрал в четверг меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю.
Суд избрал для Микитася содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.
Суд определил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.
Напомним, что со 2 декабря Максим Микитась находился под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по другому делу, которое расследует НАБУ.
С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания «Укрбуд» Микитася.
29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение.
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