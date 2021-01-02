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В Греции ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

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В Греции ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

В Греции до 11 января продлили и ужесточили ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом объявил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

Так, с 06:00 3 января до 06:00 11 января приостанавливаются все виды деятельности и услуги, которые были постепенно разрешены до Рождества. Прекращается работа книжных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, станций техосмотра автомобилей, охота и рыбалка. Также будут закрыты церкви.

Также вводится запрет на поездки с 21:00 до 05:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи.

По мнению властей, все это необходимо, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию в стране и постепенно вернуться к нормальной жизни. В первую очередь, ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы.

Петсас заключил, что ситуация с коронавирусом в Греции лучше, чем во многих европейских странах, однако уточнил, что число случаев заражения все еще велико. Так, в Рождество около 2500 греков находились в больницах, еще более 400 — в отделении интенсивной терапии.

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Греция в начале ноября возобновила локдаун. Выходить из дома можно только в маске и по уважительным причинам: поездка на работу, посещение больницы или магазина, занятия спортом. Перед выходом из дома греков обязали уведомлять об этом властей, отправив СМС-сообщение.

C начала пандемии в Греции было зарегистрировано более 139 тыс. случаев коронавируса, 4,8 тыс. человек умерли от болезни.

Греция, коронавирус
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