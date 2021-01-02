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Украина более чем на треть снизила транзит газа в 2020 году

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Украина более чем на треть снизила транзит газа в 2020 году

Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров, что на 38% меньше, чем в 2019 году, «Газпром» уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, сообщила в субботу пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

«В 2020 году „Оператор ГТС Украины“ осуществил транзит в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 миллиарда кубометров (+ 12% по сравнению с 2019 годом)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

«Транзитное соглашение с «Газпромом» предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом «Газпром» уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», — сообщила пресс-служба.

По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 миллиарда кубометров газа (- 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 миллиарда кубометров (- 70%).

Как отмечается, с начала года в подземные хранилища для хранения в режиме «таможенный склад» было направлено 10,2 миллиарда кубометров импортируемых объемов. Из них 60% поступили в режиме «shorthaul — таможенный склад» и 40% в режиме «граница — таможенный склад». В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС. Всего за период января-декабря транспортировки газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранные.

«В 2020 году „Оператор ГТС Украины“ на 100% выполнил свои ключевые задачи — обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову», — цитирует пресс-служба Макогона.

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В начале декабря глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину с начала 2020 года составил 50 миллиардов кубометров, а до конца года этот объем может составить 55,5-56 миллиардов. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в сентябре заявлял, что «Газпром» заплатит около 2 миллиардов долларов Украине за транзит газа в 2020 году.

транзит газа, ГТС
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