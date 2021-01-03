Житель РФ покончил с собой в прямом эфире

Житель российского Новосибирска покончил с собой во время прямой трансляции во «ВКонтакте», сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел ночью накануне 31 декабря. Мужчина запустил стрим из своей квартиры, снимая себя на камеру крупным планом, затем запечатлел всю подготовку к самоубийству и совершил его. Продолжительность эфира составила 22 минуты.

Правоохранительные органы проводит доследственную проверку и устанавливает причины произошедшего.