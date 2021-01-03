Несмотря на снижение числа заболевших, заболеваемость COVID-19 превышает в Украине норму более чем в 7 раз

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в 7 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.
Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Самая лучшая ситуация — в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.
Кроме того, продолжает сокращаться и заполненность больничных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек — 49%. В Киеве заполнены 39% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 948 коек.
Напомним, в Украине на конец декабря показатель заболеваемости коронавирусом составлял 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.
в стране за минувшие сутки зафиксировано 4576 новых случаев СOVID-19. Среди заболевших 172 медицинских работника.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016