Президента Сербии незаконно прослушивали

Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии выяснят обстоятельства незаконного прослушивания президента Александра Вучича, заявил министр внутренних дел Александр Вулин.

«Службы в составе МВД, которые занимаются случаем „прослушки“ президента Вучича, выяснят истину. Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это — правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания», — заявил Вулин в эфире местного телевидения.

По словам министра внутренних дел, пока рано говорить о целях незаконной «прослушки», но уже ясно, что они были недобронамеренными.

«Президент сказал правду, а от нас требуется ее подтвердить и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось», — указал глава МВД.

Ранее Вулин рассказал, что президент Сербии находится под угрозой, так как «объявил войну организованной преступности» после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона. Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях. Проправительственные СМИ регулярно заявляют о «травле» сербского президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.