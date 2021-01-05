На базе в Румынии разместят американских военных

Отряд ВВС США в ближайшие месяцы будет развернут в Румынии, на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзи. Об этом говорится на сайте румынского Министерства обороны.
«Отряд состоит из MQ-9 Reaper и около 90 солдат», — уточняется в сообщении.
MQ-9 Reaper — беспилотник, способный выполнять дистанционные или автономные полеты.
Американские силы будут выполнять задачи НАТО, а румынские союзники оказывать им техническую, оперативную и логистическую поддержку. «Сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Румынией способствует укреплению потенциала коллективной обороны и повышению региональной безопасности», — отмечается в сообщении.
В конце ноября американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море. Ради этого Пентагон на несколько часов перебрасывал в Румынию две установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS).
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