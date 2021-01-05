Производителям «зеленой» энергии заплатили в 2020 только половину положенного

Уровень расчетов ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок») с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за 2020 год составил 47,7%, свидетельствуют обновленные данные на сайте «ГарПока» по состоянию на 5 января.

По его данным, предприятие полностью рассчиталось за произведенную из ВИЭ электроэнергию за пять месяцев года: январь-февраль, а также в август-октябрь. В марте показатель расчетов составил 47%, апреле-мае — 5%, июне — 4%, июле — 3,5%, ноябре — 52%, за 20 дней декабря — 11,5%.

«ГарПок» с начала этого года купил 10,003 млн МВт-ч «зеленой» электроэнергии, уплатив за нее 22,93 млрд грн по «зеленому» тарифу.

По расчетам «Энергореформы», исходя из указанных данных, долг «ГарПока» за «зеленую» электроэнергию по состоянию на 5 января составляет 25,14 млрд грн, снизившись по сравнению с данными на 16 декабря на 0,73 млрд грн (минус 2,8%).

«ГарПок» со своей стороны отмечает, что задолженность НЭК «Укрэнерго» перед ним по компенсации «зеленых» тарифов на указанную дату достигает 23,9 млрд грн.

В то же время «ГарПок» согласно обновленным данным полностью рассчитался с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» за восемь месяцев, сохранив задолженность перед ними за четыре месяца: февраль (уровень расчетов составил 13%), апрель (30%), май (3%) и июнь (54%). Общий уровень расчетов составляет 66%, а сумма долга, по расчетам Энергореформы, — 7,8 млрд грн. Из них перед НАЭК — 7,4 млрд грн. По сравнению с данными на 16 декабря долг снизился на 0,3 млрд.

В целом «ГарПок» уплатил этим госкомпаниям 15,15 млрд грн, объем закупленной у них в 2020 году электроэнергии составил 47,923 млн МВт-ч.

Согласно данным «ГарПока», НЭК «Укрэнерго» в свою очередь должна ГП 6,9 млрд грн в рамках выполнения спецобязательств по обеспечению э/э населения.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании в среду, 6 января, планирует рассмотреть вопрос распределения кредитных средств «Укрэнерго» в рамках соглашений с «Ощадбанком», «Укргазбанком» и «Укрэксимбанком» для погашения задолженности компании перед производителями электроэнергии.