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ЦИК вспомнила про местные выборы в Донецкой и Луганской областях

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ЦИК вспомнила про местные выборы в Донецкой и Луганской областях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась во вторник к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления не позднее 12:00 15 января выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

Как сообщает управление коммуникации Секретариата ЦИК, в перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В ЦИК напомнили, что 8 августа 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА установили невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Вследствие этого первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не было проведено, а избирательные права граждан не реализованы.

В связи с этим ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

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«В то же время законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями. Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА-ОВЦА», — говорится в сообщении.

ЦИК, Луганская область, Донецкая область, местные выборы
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