Посольство США поздравило ПЦУ с годовщиной получения Томоса

Посольство США в Украине поздравило Православную церковь Украины со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии.
«Мы поддерживаем возможность для всех украинцев исповедовать религию в соответствии со своими убеждениями и без внешнего вмешательства», — говорится в сообщении посольства в Facebook в среду.
Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).
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