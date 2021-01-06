Зеленский поручил СБУ разобраться с контрабандой вакцины

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса. Президент требует жесткой реакции на контрабанду.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Он отметил, что у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.

«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID», — написал Зеленский.

Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Как сообщалось, по информации бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через «Зал официальных делегаций», «прикрываясь паспортом какого-то народного депутата».