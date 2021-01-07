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На инаугурации Байдена примут дополнительные меры безопасности

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На инаугурации Байдена примут дополнительные меры безопасности

Власти США в свете беспорядков в центре Вашингтона примут дополнительные меры безопасности на планируемой 20 января инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли в эфире телеканала Fox News.

«Америка может быть вполне уверена, что инаугурация будет проведена безопасно», — сказал он. Как отметил Кучинелли, «ее проведение в течение многих месяцев планировала Секретная служба США». По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Министерства внутренней безопасности США, «можно не сомневаться, что все уроки вчерашнего были в полной мере учтены». «Это можно будет увидеть уже сегодня в свете возведения ограждений вокруг Капитолия», — добавил Кучинелли.

Говоря об имевших место беспорядках в Вашингтоне, он подчеркнул, что «это будет разовым событием, выводы были сделаны». Кучинелли заверил, что необходимые меры будут приняты незамедлительно.

На вопрос о том, будут ли привлечены к ответственности все участники беспорядков, исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности ответил, что, по его мнению, это ждет многих из них. «Есть пределы в том, что касается наших возможностей устанавливать личности людей. Но там, где это возможно, будут возбуждены уголовные дела», — заверил Кучинелли.

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В среду сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства.

Согласно последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека, более 50 протестовавших были задержаны.

выборы в США
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