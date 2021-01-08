Температура на Земле в 2020 году повторила рекорд

Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S).

"Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.