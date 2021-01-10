В Кыргызстане прошли выборы президента и референдум по форме правления

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу о форме власти завершилось в воскресенье в Кыргызстане. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

В 20 часов вечера по местному времени закрылись все избирательные участки, которые находятся на территории страны. По последним данным, в выборах приняли участие 33,13% из 3,56 млн зарегистрированных избирателей, а в референдуме 33,08%.

В настоящее время на центральный сервер ЦИК начали поступать предварительные сведения от расположенных на участках электронных избирательных урн, поэтому цифры по явке и предпочтениях граждан еще будут меняться.

Выборы в стране будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан. На референдуме для этого должны были проголосовать не менее 30% избирателей.

На должность президента претендуют 17 человек. В ходе референдума по форме правления гражданам предстояло выбрать, какую они предпочитают — президентскую или парламентскую. В настоящее время в республике смешанная форма правления.

Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года подал в отставку после продолжавшихся почти 10 дней акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством части населения итогами парламентских выборов. Жээнбеков возглавлял Кыргызстан ровно три года. Со своих постов также ушли премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.