После беспорядков у Капитолия власти задержали 280 человек

Власти США предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей мере, 280 человек задержаны, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции.

«Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены», — заявил и.о. заместителя генерального прокурора Джон Карлин.

Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.