Аэропорт «Борисполь» потерял за год две трети пассажиропотока

Пассажиропоток международного аэропорта «Борисполь» по итогам 2020 года составил 5,1 млн пассажиров — это на 66% меньше показателя 2019 года (15,2 млн пассажиров).
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта.
Отмечается, что в декабре 2020-го услугами аэропорта воспользовались 323 690 пассажиров (на 69,3% меньше, чем в декабре 2019 года).
«В показателях за 12 месяцев 3,1 млн пассажиров было перевезено из/в Борисполь регулярными рейсами (-73%), 1,98 млн — нерегулярными (-46%). За декабрь количество пассажиров регулярных рейсов составило 209 572 (-74, 2%), чартерных — 114 118 (-52,9%)», — говорится в сообщении.
Напомним, что из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, также упало на 57,6%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016