Аэропорт «Борисполь» потерял за год две трети пассажиропотока

Пассажиропоток международного аэропорта «Борисполь» по итогам 2020 года составил 5,1 млн пассажиров — это на 66% меньше показателя 2019 года (15,2 млн пассажиров).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта.

Отмечается, что в декабре 2020-го услугами аэропорта воспользовались 323 690 пассажиров (на 69,3% меньше, чем в декабре 2019 года).

«В показателях за 12 месяцев 3,1 млн пассажиров было перевезено из/в Борисполь регулярными рейсами (-73%), 1,98 млн — нерегулярными (-46%). За декабрь количество пассажиров регулярных рейсов составило 209 572 (-74, 2%), чартерных — 114 118 (-52,9%)», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, также упало на 57,6%.