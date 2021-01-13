Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

В Эстонии глава Центристской партии Юри Ратас на фоне предъявленных ему подозрений по уголовному делу о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco объявил об отставке с поста премьер-министра. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — написал Ратас.
Накануне, 12 января, охранная полиция Эстонии (КаПо) предъявила подозрения в совершении преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт и бизнесмену Хиллару Тедеру.
По данным КаПо, Тедер и Корб договорились, что бизнесмен пожертвует Центристской партии до местных выборов до €1 млн. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.
Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. Помимо этого, чиновница якобы пообещала добиться более выгодных условий по выдаче кредита.
По данным эстонской полиции, за свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и Крахт. Последние также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.
Подозрения предъявлены еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются. По версии полиции, один из них помогал в передаче взятки, другой связан с торговлей влиянием. По делу задержаны все подозреваемые, кроме генсекретаря партии Корба.
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