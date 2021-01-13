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Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

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Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

В Эстонии глава Центристской партии Юри Ратас на фоне предъявленных ему подозрений по уголовному делу о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco объявил об отставке с поста премьер-министра. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — написал Ратас.

Накануне, 12 января, охранная полиция Эстонии (КаПо) предъявила подозрения в совершении преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт и бизнесмену Хиллару Тедеру.

По данным КаПо, Тедер и Корб договорились, что бизнесмен пожертвует Центристской партии до местных выборов до €1 млн. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.

Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. Помимо этого, чиновница якобы пообещала добиться более выгодных условий по выдаче кредита.

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По данным эстонской полиции, за свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и Крахт. Последние также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

Подозрения предъявлены еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются. По версии полиции, один из них помогал в передаче взятки, другой связан с торговлей влиянием. По делу задержаны все подозреваемые, кроме генсекретаря партии Корба.

Эстония, Юри Ратас
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