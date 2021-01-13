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Кличко пообещал пока не повышать стоимость отопления и горячей воды в Киеве

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Кличко пообещал пока не повышать стоимость отопления и горячей воды в Киеве

В текущем отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду», — сказал мэр во время онлайн-брифинга.

Он подчеркнул, что Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты, но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится.

«Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», — заявил мэр.

По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

«И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн грн на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА», — сообщил Кличко.

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Как сообщалось, Кабмин 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло- и электроэнергию.

Киев, отопление, отопительный сезон
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