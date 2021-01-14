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Член Конгресса намерена инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день

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Член Конгресса намерена инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день

Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила в среду о намерении сделать внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена в первый же его рабочий день на посту президента Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Hill.

«От имени американского народа я бы хотела объявить, что мы должны удостовериться в том, что наши лидеры являются ответственными. Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — цитирует издание заявление Грин ведущему телеканала Newsmax Грегори Келли.

Грин, как отметила газета, не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении избранного президента для обоснования своей инициативы, но в ходе интервью она упомянула «украинские связи» Байдена в бытность его вице-президентом США.

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В ходе предвыборной кампании в США представители администрации действующего президента Дональда Трампа пытались отыскать в Украине компромат на Байдена и вывести его из гонки за президентский пост. Тогда же со стороны сторонников Трампа высказывались и предположения о наличии неких «деловых интересов» Байдена в Китае, но все эти утверждения не получили подтверждения и не помешали последнему победить на выборах. 20 января состоится инаугурация Байдена, и он официально станет президентом США.

46-летняя Грин избрана в Конгресс на прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборах. Она является активным сторонником действующего президента, который как-то назвал ее «восходящей звездой» Республиканской партии.

выборы в США, Джо Байден
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