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«Куратор» вакцинации Пасечник замешан в хищении бюджетных денег и распространении наркотиков, – СМИ

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«Куратор» вакцинации Пасечник замешан в хищении бюджетных денег и распространении наркотиков, – СМИ

Управлять закупкой вакцины от коронавируса будет советник главы Офиса президента Михаил Пасечник, которого СМИ обвиняют в хищении бюджетных средств и распространении наркотиков, пишет «Деловая столица».

У Пасечника в послужном списке два похода на госслужбу — ранее он возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам. Кроме того, он владел одной из крупнейших сетей аптек «Фалби». Вокруг фигуры Пасечника нередко вспыхивали скандалы — СМИ обвиняли его в использовании служебного положения при госзакупках и невозврате кредита госбанку.

Во время своей работы в «Фалби» Пасечник развернул активную рекламную кампанию для гомеопатических средств, при том, что гомеопатия не имеет никакого медицинского эффекта, а является способом выуживания денег из карманов больных. В рамках продвижения своих идей Пасечник издал книгу «Практикум по технологии гомеопатических препаратов», которая была предназначена для студентов фармацевтических вузов.

Для развития бизнеса «Фалби» обратилась в государственный УкрЭксимБанк за кредитом. Банк открыл кредитную линию на 40 млн евро. Но начиная с 2013 года выплаты по кредиту остановились, общий долг «Фалби» сейчас составляет около 1 млрд грн. Распродажа залогового имущества по состоянию на 2020 год позволила вернуть банку всего 185 млн грн.

С компанией «Фалби» связан еще один скандал. Возглавляя Госслужбу лекарственных средств, Пасечник лоббировал включение в Перечень лекарств, которые закупались за бюджетные деньги для госбольниц, лекарственные средства тех производителей, дистрибьютором которых была его компания «Фалби», блокируя попадание в перечень лекарственных средств конкурентов.

Следственная комиссия также установила, что «Фалби» при наличии значительных нарушений условий поставки лекарственных средств практически постоянно выигрывала тендеры в Минздраве, что указывает на соответствующее покровительство компании Пасечником.

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В 2014 году, Пасечник выдал разрешение на импорт в Украину индийского препарата «Кофекс», известного как аптечный наркотик. «Индийский производитель систематически нарушал технологию производства. Чтобы замять это дело, глава Гослекслужбы Пасечник, который и сам продавал „Кофекс“ через свои аптеки „Фалби“, отправил в Индию своего инспектора, который пришел к заключению, что, естественно, нарушений при производстве нет», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Михаил Пасечник «спихивал» государству лекарства по ценам в 5 раз дороже рыночных.

вакцина, Михаил Пасечник
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