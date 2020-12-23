Коррупционер и фармацевт-банкрот Пасечник будет руководить вакцинацией украинцев за 15 млрд грн, – СМИ

Советник главы ОП Ермака Михаил Пасечник сейчас отвечает за организацию вакцинации в Украине, однако его биография ставит под вопрос его квалификацию, пишут «Факты».
В 2002-2003 годах Пасечник руководил Государственной службой лекарственных средств и был замглавы Минздрава. Позднее Контрольно-ревизионная комиссия провела расследование и установила, что тендеры министерства регулярно выигрывала компания Пасечника «Фалби», а чиновники Минздрава закупали лекарства для госубольниц у определенных фирм по завышенным ценам.
«Сеть «Фалби» регулярно выигрывала тендеры, а конкуренты в полной мере испытали на себе понятие «блокировка» — их на крупные тендеры практически не допускали. Благодаря Пасечнику аптечная сеть «Фалби» стала одним из главных выгодополучателей», - пишет издание.
Возглавив Гослекслужбу во второй раз в 2014 году, Пасечник снова оказался фигурантом скандала. В частности, он лоббировал попадание на рынок препарата «Кодтерпин», который содержит кодеин, используемый для приготовления наркотиков.
«Пасечник сделал все возможное, чтобы проблема «Кодтерпина» так и осталась нерешенной, хотя общественность, правоохранители и медики требовали разобраться с распространением «аптечного наркотика»», - рассказывают «Факты».
Еще один кодеиносодержащий препарат, «Кофекс», также попал на украинский рынок после одобрения Пасечником, хотя было хорошо известно о нарушениях, связанных с этим лекарством.
Бизнес Пасечника также провалился. В 2011 году «Фалби» была одной из крупнейших сетей аптек в Украине, однако вскоре бизнес начал закрываться, и Пасечник оказался должен «Укрэксимбанку» 1 млрд грн.
В июне этого года, как пишет СМИ, «Фалби» была признана банкротом, но долг перед государственным «Укрэксимбанком» в размере 1 млрд гривен, который Пасечник взял еще во времена расцвета «Фалби», так и остался непогашенным.
Кроме этого, Пасечник известен своей приверженностью к гомеопатии. Он лоббировал гомеопатические средства в бытность главой Гослекслужбы, несмотря на то, что гомеопатия критикуется экспертами и ВОЗ.
«Несмотря на длинный шлейф коррупционных скандалов и антинаучные взгляды, Пасечник вполне реально может стать главным распорядителем многомиллиардных сумм, которые государство потратит на вакцины», - замечает СМИ.
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