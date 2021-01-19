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СМИ написали, кто организовал подпольную вакцинацию от коронавируса для VIP-персон

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СМИ написали, кто организовал подпольную вакцинацию от коронавируса для VIP-персон

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить факт незаконной вакцинации от коронавируса в одной из столичных клиник. Но причастным к контрабанде может быть лицо, непосредственно связанное с Офисом Президента, пишет Голос UA.

«По последним данным, которые подтверждают наши источники, одним из организаторов незаконного ввоза вакцины и лицом, которое крышует подпольную вакцинацию по сумасшедшим ценам, является советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник», - говорится в публикации.

По данным журналистов, незаконная VIP-вакцинация проходит в частной клинике «Медиленд», совладелец которой Виктор Капустин давно знаком с Пасечником. Ранее Капустин на посту главы государственного Укрэксимбанка открыл для аптечной сети «Фалби», которой владел Пасечник, кредит на 40 млн евро.

«Впрочем, горе-бизнесмен так и не отдал долг государственному учреждению. На сегодня он должен Укрэксимбанку 1 млрд гривен», - уточняет СМИ.

Прикрывая нелегальную вакцинацию в «Медиленде», Пасечник либо отрабатывает старый долг, либо сам зарабатывает на этом. Журналисты также сообщают, что Пасечник ранее возглавлял Государственную службу лекарственных средств и прославился организацией схем «в стиле Януковича»:

«В 2002-2003 годах чиновники Минздрава с подачи Пасечника за государственный счет закупали у «своих» фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем в 5 раз превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. А этой «своей» фирмой стала фармацевтическая компания «Фалби», которая принадлежала Пасечнику».

В те годы «Фалби» постоянно выигрывала тендеры Минздрава даже несмотря на то, что поставки лекарств выполнялись с нарушениями.

«По данным Контрольно-ревизионного управления, компания Пасечника позволяла себе поставлять лекарства с меньшим сроком годности, чем это предполагалось в тендерной документации, а также не соблюдать требований их хранения», - сообщают журналисты.

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Напомним, ранее против Пасечника выступали участники фармацевтического рынка из-за спорного решения допустить на рынок препараты с кодеином, из которых в кустарных условиях производят тяжелые наркотики.

вакцина, Михаил Пасечник
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